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Резня на почве ревности в Германии: четверо погибших

Происшествия

Среди жертв — новорожденный ребенок

Резня на почве ревности в Германии: четверо погибших
Maarten Van Damme
Нож

Йена, Германия, 20 ноября 2018, 07:43 — REGNUM  В немецком городе Йена (Тюрингия) в своей квартире в районе Винцерла обнаружены мертвыми члены одной семьи, сообщает агентство Deutsche Presse Agentur.

Трое убитых, а также тело предполагаемого убийцы были обнаружены после 15 часов 19 ноября. Полиция считает, что преступление совершено на почве ревности.

По предварительной версии, 38-летний мужчина убил свою бывшую 25-летнюю сожительницу, ее трехнедельного ребенка и ее нового партнера, после чего покончил с собой. Жертвы скончались от ножевых ранений.

«Очень кровавое», — так прокомментировал преступление прокурор.

До проведения судебно-медицинской экспертизы полиция не смогла сообщить, совершено преступление в тот же день или накануне вечером. Подробную информацию она предоставит днем 20 ноября.

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Бытовые убийства
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