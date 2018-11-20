Вторник, 20 Ноября 2018 года
07:21:07 МСК

«Цепная реакция»: в центральном Китае столкнулись 28 грузовиков

Происшествия

Инцидент произошел около 7:30 по местному времени на пропускном пункте Пинъюй в города Чжумадянь, есть погибшие

Чжэнчжоу, Китай, 20 ноября 2018, 06:54 — REGNUM  По меньшей мере три человека погибли в результате «цепной реакции» столкновения 28 грузовиков на скоростном шоссе в провинции Хэнань в центральной части Китая, сообщает 19 ноября агентство Синьхуа.

Инцидент произошел около 7:30 по местному времени на пропускном пункте Пинъюй в города Чжумадянь, сообщили в общественном департаменте пинъюйского уездного комитета Компартии Китая. Тринадцать человек попали в госпиталь, из них трое в итоге скончались. Продолжается спасательная операция.

Ранее, как сообщало ИА REGNUM, четыре человека погибли и еще 41 получили ранение в результате ДТП в уезде Цзинбянь китайской провинции Шэньси на скользкой дороге.

Читайте ранее в этом сюжете: Жертвами гололедицы в центральном Китае стали четыре пассажира автобуса

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Дорожно-транспортные происшествия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить