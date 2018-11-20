«Цепная реакция»: в центральном Китае столкнулись 28 грузовиков

Чжэнчжоу, Китай, , 06:54 — REGNUM По меньшей мере три человека погибли в результате «цепной реакции» столкновения 28 грузовиков на скоростном шоссе в провинции Хэнань в центральной части Китая, сообщает 19 ноября агентство Синьхуа.

Инцидент произошел около 7:30 по местному времени на пропускном пункте Пинъюй в города Чжумадянь, сообщили в общественном департаменте пинъюйского уездного комитета Компартии Китая. Тринадцать человек попали в госпиталь, из них трое в итоге скончались. Продолжается спасательная операция.

Ранее, как сообщало ИА REGNUM, четыре человека погибли и еще 41 получили ранение в результате ДТП в уезде Цзинбянь китайской провинции Шэньси на скользкой дороге.

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