Суицид, отравления и ДТП чаще всего становятся причиной гибели забайкальцев

Чита, , 07:00 — REGNUM Неутешительные сведения озвучил накануне, 19 ноября, министр здравоохранения Забайкальского края Сергей Давыдов в ходе совещания по вопросам реализации нацпроекта «Здоровье» при главе региона Александре Осипове: забайкальцы в два раза чаще, чем другие сибиряки и граждане России, умирают от внешних причин. Об этом информирует Zab.ru.

«В структуре смертности наибольшую долю (36,4%) занимают внешние причины. Порядка 26,9% погибших совершили самоубийства, 25% погибли от отравлений, 14,1% — в ДТП. Для 12,3% жителей региона причиной смерти стал алкоголь. Убийств зарегистрировано 11,1%», — пояснил Сергей Давыдов.

По его словам, после внешних причин гибели забайкальцев следуют болезни кровообращения, злокачественные опухоли и болезни пищеварения.

Как уже сообщало ИА REGNUM, власти Забайкалья пока не нашли действенного способа удержать в селах медицинские кадры. Особенно остро проблема коснулась шести районов края: Могочинского, Чернышевского, Хилокского, Борзинского, Газимуро-Заводского и Александрово-Заводского. В деревнях не хватает педиатров, терапевтов, гинекологов, анестезиологов-реаниматологов, кардиологов, неврологов.

Интересно, что среди главных причин, по которым молодые специалисты расторгают трудовые контракты, названы низкий социальный уровень развития села, отсутствие благоустроенного жилья, ограниченные возможности для досуга.

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