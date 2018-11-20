В Бурятии спасли жизнь изюбря, провалившегося в полынью

Улан-Удэ, , 06:40 — REGNUM В Бурятии благополучно завершилась спасательная операция по извлечению изюбря, провалившегося в полынью. Подробности ЧП, произошедшего 17 ноября в Баргузинском районе, сообщает Baikal-daily.ru.

По словам главы Баргузинского района Алексея Балуева, благодаря которому удалось распилить лёд и вытянуть за рога обессилевшее животное, о попавшем в беду звере стало известно от рыбака. Тот позвонил спасателям. В течение нескольких часов вмёрзшего в лёд изюбря извлекали из полыньи, а потом делали массаж конечностей, отогревая их возле костра.

«Зверя спасли, реанимировали с ветеринарами и выпустили на радость всем, пусть ходит. Чип ему на ухо поставили, теперь у него есть собственный номер. Чтобы согреться ещё 150 грамм налили, сало дали, лист капустный», — пояснил глава Баргузинского района Алексей Балуев.

На следующий день набравшегося сил изюбря выпустили на волю. По свидетельству местных жителей, олень резво ускакал в лес.

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