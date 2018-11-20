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В Прикамье по факту смертельного пожара возбуждено уголовное дело

Происшествия

В ночь на 20 ноября из-за пожара в частном доме погибли шесть человек, в том числе ребёнок

Чусовой, Пермский край, 20 ноября 2018, 06:31 — REGNUM  В Чусовом Пермского края по факту гибели шести человек на пожаре возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

Пожар произошёл в ночь на 20 ноября в частном доме на улице Новостроящаяся. На борьбу с огнём у пожарных ушло более 2,5 часа. Погибли шесть человек: три женщины, двое мужчин и один малолетний ребёнок.

По данным силовиков, при осмотре тел судмедэксперт не обнаружил видимых следов, указывающих на то, что погибшие стали жертвами насильственного преступления.

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Пожары в жилых домах
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