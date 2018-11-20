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Гонщице Флёрш успешно прооперировали позвоночник

Происшествия

Она проведет в больнице еще две недели

Макао, Китай, 20 ноября 2018, 05:56 — REGNUM  Немецкая 17-летняя гонщица «Формулы-3» София Флёрш успешно перенесла операцию на позвоночнике, сообщает RT.

Сообщается, что операция проходила семь часов. После хирургического вмешательства врачи сообщили, что состояние девушки оценивается как стабильное, ее конечности сохраняют подвижность. Отмечается, что Флёрш проведет в больнице еще около двух недель.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября болид гонщицы Софии Флёрш во время гонки в Макао врезался в будку фотографов. У немецкой спортсменки диагностировали перелом позвоночника. Также пострадали еще один гонщик, маршал и двое фотографов.

Читайте ранее в этом сюжете: Болид «Формулы-3» влетел в будку фотографов на Гран-при Макао

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