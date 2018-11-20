Грузовик сбил леса с рабочими в Петербурге, два человека погибли

Санкт-Петербург, , 05:48 — REGNUM Грузовик-водовоз сбил строительные леса с рабочими в Токсовском тоннеле Санкт-Петербурга, в результате чего погибли два человека, сообщает «Пятый канал».

Сообщается, что двое погибли на месте. Одного мужчину не могли найти, однако выяснилось, что его увезла карета скорой помощи в больницу. По предварительным данным грузовик с водой остановился у поста ДПС, а затем покатился на леса с рабочими. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября грузовой автомобиль сбил пешехода в Петербурге напротив здания Мариинского театра. Сообщается, что пешеход перебегал проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход погиб от полученных травм.

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