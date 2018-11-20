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На пожаре в Прикамье погибли шесть человек

Происшествия

Среди погибших – ребенок

Пермь, 20 ноября 2018, 05:40 — REGNUM  Шесть человек стали жертвами пожара в городе Чусовой (Пермский край), передает 20 ноября телеканал РЕН-ТВ.

Две женщины, трое мужчин и ребенок погибли во время пожара частного дома на улице Новостроящейся. По словам очевидцев, эти люди вечером пили спиртное большой компанией.

Напомним, сообщение о пожаре поступило в 00:55 (время местное). Потушили пожар в 02:38 (время местное). Кроме пожарных полиции и врачей на месте ЧП работали специалисты электрических сетей.

Читайте развитие сюжета: В Прикамье по факту смертельного пожара возбуждено уголовное дело

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Пожары в жилых домах
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