На пожаре в Прикамье погибли шесть человек

Пермь, , 05:40 — REGNUM Шесть человек стали жертвами пожара в городе Чусовой (Пермский край), передает 20 ноября телеканал РЕН-ТВ.

Две женщины, трое мужчин и ребенок погибли во время пожара частного дома на улице Новостроящейся. По словам очевидцев, эти люди вечером пили спиртное большой компанией.

Напомним, сообщение о пожаре поступило в 00:55 (время местное). Потушили пожар в 02:38 (время местное). Кроме пожарных полиции и врачей на месте ЧП работали специалисты электрических сетей.

Читайте развитие сюжета: В Прикамье по факту смертельного пожара возбуждено уголовное дело