Вторник, 20 Ноября 2018 года
07:22:32 МСК

Число погибших в перестрелке в Чикаго выросло до четырех

Происшествия

Погиб и сотрудник полиции

Число погибших в перестрелке в Чикаго выросло до четырех
Цитата из к/ф «Путь Карлито». Реж. Брайан Де Пальма. 1993. США
Стрельба

Чикаго, США, 20 ноября 2018, 05:34 — REGNUM  Число погибших в результате стрельбы у больнице в американском Чикаго увеличилось до четырех человек, сообщает телеканал ABC 7.

По данным телеканала, одним из погибших был сотрудник полиции, который в ходе перестрелки получил тяжелые ранения. Сообщается, что возможной причиной стрельбы был конфликт преступника со своей бывшей невестой, которая работала в больнице.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября в Чикаго на парковке одной из больниц неизвестный открыл стрельбу. Позже, он вошел в здание медучреждения и продолжил стрельбу по людям. На место происшествия прибыла полиция. Преступник в ходе перестрелки был убит.

Читайте ранее в этом сюжете: При стрельбе в Чикаго погибли два человека

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Пропаганда США
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить