Число погибших в перестрелке в Чикаго выросло до четырех

Чикаго, США, , 05:34 — REGNUM Число погибших в результате стрельбы у больнице в американском Чикаго увеличилось до четырех человек, сообщает телеканал ABC 7.

По данным телеканала, одним из погибших был сотрудник полиции, который в ходе перестрелки получил тяжелые ранения. Сообщается, что возможной причиной стрельбы был конфликт преступника со своей бывшей невестой, которая работала в больнице.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября в Чикаго на парковке одной из больниц неизвестный открыл стрельбу. Позже, он вошел в здание медучреждения и продолжил стрельбу по людям. На место происшествия прибыла полиция. Преступник в ходе перестрелки был убит.

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