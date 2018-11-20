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В Бразилии грабители убили долгожительницу ради небольшой суммы

Происшествия

Они украли всего 8 долларов

Бразилиа, 20 ноября 2018, 05:12 — REGNUM  В Бразилии грабители избили до смерти 106-летнюю женщину в ее собственном доме, сообщает РЕН-ТВ.

Сообщается, что в городе Фейре Нова преступники проникли в ее дом через дыру в крыше. Злоумышленники избивали женщину, чтобы узнать, где она прячет деньги и ценные вещи. В итоге преступники убили женщину и украли из ее сумочки все деньги — восемь долларов США.

Погибшую женщину обнаружил дома ее внук. В настоящее время полиция расследует преступление. Отмечается, что свой 106-й день рождения женщина отметила в октябре 2018 года.

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Организованная преступность
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