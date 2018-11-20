«Новорождённая стала сильно плакать»: ЧП в Казани

Казань, , 05:01 — REGNUM В Татарии, где только недавно следователи занимались поиском матери, выбросившей новорожденную дочь в пакете в мусорный контейнер, — очередное происшествие с младенцем и его матерью. В Казани 33-летняя жительница родила ребёнка, но за медпомощью не обращалась, вызвав скорую помощь лишь к вечеру, «поскольку новорожденная стала сильно плакать». Приехавшим медикам изначально она сообщила, что нашла ребёнка в подъезде, но потом призналась в родстве. По признакам покушения на убийство матерью новорожденного ребёнка следственные органы возбудили уголовное дело, а малышку забрали в больницу, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Следствие считает, что беременная горожанка родила девочку ночью 18 ноября 2018 года. Роды были преждевременными, но до самого вечера она не обращалась за медицинской помощью.

«Лишь к вечеру подозреваемая все же вызвала «скорую помощь», поскольку новорожденная стала сильно плакать. Прибывшим на место медикам, она первоначально сообщила, что нашла девочку в подъезде. Однако, когда ей предложили пройти исследование созналась, что ребенок ее», — сообщили в СК СУ РФ в республике, уточнив, что ребёнок был отправлен в больницу, а оценку действиям матери дадут позднее, после выяснения всех обстоятельств происшествия.

Напомним, в конце октября 2018 года безработный житель Нижнекамска обнаружил в пакете в мусорном баке страшную находку — плачущего младенца. Мужчина в комментариях казанским СМИ позднее рассказывал, что услышал из контейнера звуки, словно «собака или кошка умирает», но «посмотрел, открыл пакет — а там ребенок…». Следователи позднее выяснили, что матерью найденной девочки является 39-летняя многодетная мать. Родив дочь самостоятельно, она вынесла её в ведре к ближайшему мусорному контейнеру. В пакете был послед и пуповина, а сам ребенок был без пелёнок и одежды. Спасла девочку случайность, ведь на мусорку родная мать отправила её глубокой ночью, когда прохожие редки.

На сегодня спасённая девочка здорова, а родившая её женщина ответит по уголовной статье за своё деяние.