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В Петербурге автомобиль сбил участника группы «Поющие гитары»

Происшествия

Пострадавшие были госпитализированы

Санкт-Петербург, 20 ноября 2018, 04:34 — REGNUM  Участник ВИА «Поющие гитары» Валерий Ступаченко вместе со своей женой попал под машину в Санкт-Петербурге на нерегулируемом пешеходном переходе, сообщает РЕН-ТВ.

По данным телеканала, супружескую пару сбил неизвестный на пешеходном переходе, после чего скрылся с места происшествия. Пострадавшие были госпитализированы с тяжелыми травмами. Согласно данным ТАСС, сотрудники ГИБДД уже обнаружили автомобиль, сбивший музыканта. Водитель пока не найдет, в настоящее время ведется его поиск.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября в Пермском крае автомобиль выехал на встречную полосу и сбил троих мужчин, стоявших на краю дороги. Пешеходы, попавшие под колеса автомобиля погибли.

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Дорожно-транспортные происшествия
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