В Петербурге автомобиль сбил участника группы «Поющие гитары»

Санкт-Петербург, , 04:34 — REGNUM Участник ВИА «Поющие гитары» Валерий Ступаченко вместе со своей женой попал под машину в Санкт-Петербурге на нерегулируемом пешеходном переходе, сообщает РЕН-ТВ.

По данным телеканала, супружескую пару сбил неизвестный на пешеходном переходе, после чего скрылся с места происшествия. Пострадавшие были госпитализированы с тяжелыми травмами. Согласно данным ТАСС, сотрудники ГИБДД уже обнаружили автомобиль, сбивший музыканта. Водитель пока не найдет, в настоящее время ведется его поиск.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября в Пермском крае автомобиль выехал на встречную полосу и сбил троих мужчин, стоявших на краю дороги. Пешеходы, попавшие под колеса автомобиля погибли.