При стрельбе в Чикаго погибли два человека

Чикаго, США, , 04:06 — REGNUM Два человека, включая стрелка, погибли во время стрельбы в больнице американского Чикаго, сообщает Reuters.

По данным агентства, неизвестный начал стрельбу на парковке медучреждения, а затем ворвался в больницу. На место происшествия прибыла полиция. В настоящее время сообщается о двух погибших, в числе которых сам стрелок. Еще два человека ранены.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 ноября на севере Лондона произошла стрельба, в результате которой пострадали три человека. Инцидент произошел в районе железнодорожной станции Энфилд. Правоохранители ведут поиск преступника.

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