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При обрушении дороги в Португалии погибли два человека

Происшествия

Еще четыре человека числятся пропавшими без вести

Лиссабон, 20 ноября 2018, 01:08 — REGNUM  В Португалии в результате продолжительных ливней обрушилась часть дороги, соединявшей города Борба и Вила-Висоза на юге страны, сообщает Reuters.

Сообщается, что часть дороги провалилась в шахты каменоломен. Как отмечает агентство, в этом регионе некогда было много шахт для добычи мрамора и гранита, часть из них в настоящее время являются заброшенными.

По данным местных властей, на месте происшествия уже работает техника. Предполагается, что в шахты могли провалиться два автомобиля, которые сейчас находятся под тоннами обломков, грязи и воды. В настоящее время сообщается о двух погибших и еще четырех пропавших без вести. Спасательные службы продолжают работу на месте происшествия.

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