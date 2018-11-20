При обрушении дороги в Португалии погибли два человека

Лиссабон, , 01:08 — REGNUM В Португалии в результате продолжительных ливней обрушилась часть дороги, соединявшей города Борба и Вила-Висоза на юге страны, сообщает Reuters.

Сообщается, что часть дороги провалилась в шахты каменоломен. Как отмечает агентство, в этом регионе некогда было много шахт для добычи мрамора и гранита, часть из них в настоящее время являются заброшенными.

По данным местных властей, на месте происшествия уже работает техника. Предполагается, что в шахты могли провалиться два автомобиля, которые сейчас находятся под тоннами обломков, грязи и воды. В настоящее время сообщается о двух погибших и еще четырех пропавших без вести. Спасательные службы продолжают работу на месте происшествия.