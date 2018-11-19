При столкновении двух автомобилей в Башкирии погибли шесть человек

Уфа, , 21:24 — REGNUM В Караидельском районе Башкирии в результате ДТП погибли шесть человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД.

По предварительным данным, столкнулись автомобили Лада «Калина» и Bogdan 2111. ДТП произошло на 73 км автодороги Бирск-Тастуба-Сатка. «Калина» двигалась по направлению из Бирска к селу Караидель, другая машина ехала во встречном направлении. В результате столкновения погибли двое человек из Лады и четверо — из другого авто.

В МВД подчеркнули, что «Калина» была на летней резине.

В настоящее время проводятся необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

В управлении МЧС уточнили, что авария произошла в 7 км от населенного пункта Байкибашево. На месте ДТП организовано реверсивное движение, затруднения проезда не наблюдается.