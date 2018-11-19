В Дагестане отравилась угарным газом семья из семи человек

Махачкала, , 20:47 — REGNUM Семь человек отравились угарным газом в селе Уздалросо Хунзахского район Дагестана. Все они находились в доме, который, по предварительным данным, отапливался с помощью печи.

Среди пострадавших — шестеро детей, передает РИА «Дагестан». По другим источникам, в числе пострадавших — двое взрослых и пятеро детей. Все они члены одной семьи. С диагнозом «отравление угарным газом» они доставлены в Хунзахскую районную больницу. По оценке врачей, жизни пострадавших ничего не угрожает.

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября 2018 года в Дагестане от отравления угарным газом погибли женщина и двое ее детей. Трагедия произошла в селе Бавтугай Кизилюртовского района. Причина — использование для обогрева несертифицированного газового оборудования — камина иранского производства.

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