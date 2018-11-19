Глава комиссии минэнерго Украины потребовал «откат» с предпринимателя

Киев, , 20:52 — REGNUM Главу комиссии по реорганизации одного из госпредприятий министерства энергетики и угольной промышленности Украины задержала полиции при получении им неправомерной выгоды, сообщает 19 ноября «112 Украина».

Согласно сообщению, чиновник потребовал у руководителя одной из компании «откат» в размере 275 тыс. гривен ($10 тыс.). Так, глава компании за выполненные работы должен был получить оплату из бюджета в размере 1,5 млн гривен ($54 тыс.), однако глава комиссии потребовал взятку у директора компании за то, чтобы бюджетные средства были перечислены.

В результате чиновник был задержан полицией и арестован на 60 суток.

Напомним, ранее генеральная прокуратура Украины (ГПУ) задержала трех чиновников «Киевавтодора», которые похитили бюджетные средства на сумму $300 тыс.