Понедельник, 19 Ноября 2018 года
17:59:54 МСК

В Киргизии произошла авария на Уч-Курганской ГЭС

Происшествия

Из строя вышел один из четырех гидроагрегатов

Бишкек, 19 ноября 2018, 17:49 — REGNUM  На Уч-Курганской гидроэлектростанции, расположенной на юго-западе Киргизии, произошла авария, в результате которой отключился генератор на втором гидроагрегате. Об этом сообщает «24.kg» со ссылкой на информацию пресс-службы ОАО «Электрические станции».

Причиной поломки стало повреждение обмотки статора. Сейчас энергетики занимаются ремонтом гидроагрегата. Отмечается, что другие энергетические установки работают в обычном режиме, а потому у потребителей не должно возникнуть проблем с электроснабжением.

«Остальные станции работают в штатном режиме. За прошедшие сутки выработали 58 млн 146 тысяч киловатт-часов, из них ТЭЦ — 6 млн 993 тысячи киловатт-часов», — подчеркивают в пресс-службе.

Отметим, что в конце октября 2018 года киргизстанские энергетики были вынуждены остановить Камбаратинскую ГЭС-2 по причине заклинившего из-за ила и песчаного наноса затвора гидроагрегата. К 6 ноября проблему удалось устранить, и гидроэлектростанция вновь заработала в штатном режиме.

Читайте также: В Киргизии остановили Камбаратинскую ГЭС-2

ИА REGNUM напоминает, что Уч-курганская ГЭС расположена на реке Нарын в Джалал-Абадской области Киргизии. Она была введена в эксплуатацию 5 ноября 1962 года и стала первой в ряду электростанций Нарынского каскада ГЭС. Проектная установленная мощность гидроэлектростанции — 180 МВт.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Энергетика Туркестана
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить