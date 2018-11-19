В Киргизии произошла авария на Уч-Курганской ГЭС

Бишкек, , 17:49 — REGNUM На Уч-Курганской гидроэлектростанции, расположенной на юго-западе Киргизии, произошла авария, в результате которой отключился генератор на втором гидроагрегате. Об этом сообщает «24.kg» со ссылкой на информацию пресс-службы ОАО «Электрические станции».

Причиной поломки стало повреждение обмотки статора. Сейчас энергетики занимаются ремонтом гидроагрегата. Отмечается, что другие энергетические установки работают в обычном режиме, а потому у потребителей не должно возникнуть проблем с электроснабжением.

«Остальные станции работают в штатном режиме. За прошедшие сутки выработали 58 млн 146 тысяч киловатт-часов, из них ТЭЦ — 6 млн 993 тысячи киловатт-часов», — подчеркивают в пресс-службе.

Отметим, что в конце октября 2018 года киргизстанские энергетики были вынуждены остановить Камбаратинскую ГЭС-2 по причине заклинившего из-за ила и песчаного наноса затвора гидроагрегата. К 6 ноября проблему удалось устранить, и гидроэлектростанция вновь заработала в штатном режиме.

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ИА REGNUM напоминает, что Уч-курганская ГЭС расположена на реке Нарын в Джалал-Абадской области Киргизии. Она была введена в эксплуатацию 5 ноября 1962 года и стала первой в ряду электростанций Нарынского каскада ГЭС. Проектная установленная мощность гидроэлектростанции — 180 МВт.