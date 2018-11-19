Часть самого западного города России осталась без отопления

Балтийск, Калининградская область, , 17:39 — REGNUM Порядка 90 многоквартирных домов в самом западном городе страны — Балтийске в Калининградской области — остались без отопления в результате разрыва трубы на теплотрассе. Авария, как сообщает администрация Балтийского муниципального района, произошла ещё 17 ноября, однако последствия устраняются и сегодня, 19 ноября.

«Аварийная бригада работает в экстренном режиме», — поясняет горадминистрация.

За первые сутки аварию оперативно устранить не удалось. Первоначально тепло в дома собирались пустить около полудня 18 ноября, однако позже возобновление отопления анонсировали уже на 19 ноября. Причиной стала вторая авария, которая произошла на теплотрассе в процессе починки первой.

Напомним, что в Балтийске дислоцирована военная база Балтфлота.