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Подростка из Тамбова подозревают в покушении на убийство одноклассника

Происшествия

Мальчик несколько раз ударил одноклассника ножом

Подростка из Тамбова подозревают в покушении на убийство одноклассника
Warren Wong
Подросток

Тамбов, 19 ноября 2018, 17:19 — REGNUM  В Тамбове возбуждено уголовное дело в отношении 14-летнего школьника, который подозревается в попытке убийства своего одноклассника. Как сообщили 19 ноября в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области, подросток напал на сверстника с ножом. Сейчас пострадавший находится в реанимации, а нападавший заключен под стражу.

Уголовное дело возбуждено по статье «Покушение на убийство». Следователи считают, что 16 ноября подростки вместе прогуливали урок в школе. Они сидели в кабине заброшенного автомобиля, когда разгорелась ссора. В результате 14-летний школьник несколько раз ударил 13-летнего приятеля ножом. Мальчик выжил только благодаря прохожему, который услышал крики и отвез подростка в больницу.

«У 13-летнего потерпевшего врачи диагностировали проникающее ранение брюшной полости и резаные раны различных частей тела. В настоящее время он находится в реанимационном отделении детской областной больницы», — сообщили в пресс-службе.

Следователи отмечают, что нападавший уже был фигурантом уголовных дел о грабеже и угоне автомобиля. Он состоял на учете.

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Подростковая преступность
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