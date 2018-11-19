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В Волгограде горел склад с туалетной бумагой

Происшествия

Площадь пожара составила 5 тысяч кв. м

Волгоград, 19 ноября 2018, 17:04 — REGNUM  В Волгограде ликвидирован пожар на складе туалетной бумаги, произошедший в Дзержинском районе города. Как сообщила 19 ноября пресс-служба ГУ МЧС России по Волгоградской области, площадь пожара составила 5 тысяч кв. м. Сейчас ведется разбор завалов. По предварительным данным, пострадавших и погибших нет.

Сообщение о возгорании поступило примерно в 13:30 по местному времени. Спустя час открытое горение было потушено.

«Пожарно-спасательные расчёты проводят разбор завалов и проливку тлеющих очагов горения. Погибших и пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается», — сообщили в пресс-службе.

ИА REGNUM отмечает, что 19 ноября волгоградские спасатели также эвакуировали почти 500 пациентов и сотрудников отделения областной больницы, в котором произошел пожар.

Читайте ранее в этом сюжете: В Волгограде загорелось здание больницы: эвакуированы 500 человек

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