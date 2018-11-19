Игорному бизнесу в Карачаево-Черкесии не дали поднять голову

Черкесск, , 16:07 — REGNUM Правоохранители нанесли удар сразу по нескольким незаконным игорным клубам в Карачаево-Черкесии. Проведение азартных игр организовали сразу несколько жителей Черкесска. Трое из них входили в группу, которая разместила игровое оборудование по нескольким адресам в столице региона, сообщили ИА REGNUM 19 ноября в пресс-службе Следственного комитета по региону.

По данным ведомства, незаконная деятельность в клубах осуществлялась практически ежедневно. В ходе обысков все компьютеры с установленными программами для азартных игр, документация и денежные средства были изъяты. В отношении троих организаторов были возбуждены уголовные дела, их отпустили домой под подписку о невыезде.

Еще одного жителя Черкесска также обвинили в создании организованной группы и проведении азартных игр в клубе по улице Космонавтов. В помещении были изъяты компьютерная техника и денежные средства, полученные от преступной деятельности. Самого владельца клуба также отпустили домой под подписку о невыезде.

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Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года в столице Карачаево-Черкесии были прикрыты четыре подпольных казино, владельцем которых был житель аула Малый Зеленчук. По четырем адресам были изъяты 34 компьютера с установленными на них программами для азартных игр.

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