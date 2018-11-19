«Всего лишь собака»: В Курске питомца убили на глазах у хозяйки

Курск, , 15:46 — REGNUM В Курске 18 ноября на улице Серёгина велосипедист зарезал американского бульдога, который гулял с хозяйкой. Как сообщил портал 46tv со ссылкой на пресс-службу городского управления МВД, мужчина был задержан.

Хозяйка бульдога и её подруги выбрали для прогулки безлюдное место и отпустили одетых в намордники собак с поводков. Внимание животных привлек 59-летний мужчина на велосипеде, и они побежали за ним. Мужчина остановился, вытащил из кармана складной нож и нанёс удар ближайшей собаке — американскому бульдогу Зене. Животное погибло на месте.

Мужчину задержали, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Жестокое обращение с животными». Однако, как сообщил портал Kursk.TV, к такому повороту событий нападавший оказался не готов и об уголовной ответственности не знал.

«Это же всего лишь собака», — заявил он.

По информации издания, нападение на животное мужчина объяснил тем, что был напуган и находился «в состоянии аффекта».