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Задержан мужчина, взявший в заложники сотрудницу заправки в Германии

Происшествия

В район инцидента прибыли подразделения специального назначения

Задержан мужчина, взявший в заложники сотрудницу заправки в Германии
Matti Blume
Немецкая полиция

Бохум, Германия, 19 ноября 2018, 15:39 — REGNUM  Вооруженный преступник взял в заложники сотрудницу заправочной станции в немецком городе Бохум. Об этом сообщает телерадиостанция RTL.

Отмечается, что местная полиция перекрыла близлежащие улицы и оцепила территорию заправки. В район инцидента прибыли подразделения специального назначения. В настоящее время преступника удалось взять под стражу.

Напомним, полиция немецкого города Бохум освободила сотрудницу заправочной станции, которую взял в заложники неизвестный мужчина.

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