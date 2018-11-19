Задержан мужчина, взявший в заложники сотрудницу заправки в Германии

Бохум, Германия, , 15:39 — REGNUM Вооруженный преступник взял в заложники сотрудницу заправочной станции в немецком городе Бохум. Об этом сообщает телерадиостанция RTL.

Отмечается, что местная полиция перекрыла близлежащие улицы и оцепила территорию заправки. В район инцидента прибыли подразделения специального назначения. В настоящее время преступника удалось взять под стражу.

Напомним, полиция немецкого города Бохум освободила сотрудницу заправочной станции, которую взял в заложники неизвестный мужчина.