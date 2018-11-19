МЧС провело учение по предотвращению пожара в метро

Москва, , 15:22 — REGNUM В Москве МЧС провело учение пожарно-спасательных подразделений по тушению пожара в метрополитене. В частности, учебный пожар тушили в подземных сооружениях и на объектах Московского метрополитена, сообщили в МЧС.

По замыслу учений, пожар произошел в в последнем вагоне поезда в результате короткого замыкания электрооборудования в последнем вагоне поезда на перегоне станций «Ясенево — Новоясеневская».

На учениях была полностью смоделирована ситуация реального ЧП — создание оперативного штаба, тушение пожара, эвакуацию пострадавших. Учение прошло успешно, условный пожар удалось ликвидировать в кротчайшие сроки без человеческих жертв.

Учение прошло на перегоне «Ясенево-Новоясеневская» Калужско-Рижской линии Московского метрополитена. В учении приняли участие 165 пожарных и 56 единиц техники.

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Как сообщало ИА REGNUM, МЧС РФ периодически проводит учения пожарно-спасательных подразделений по тушению пожара в Московском метрополитене.

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