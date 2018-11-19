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В поликлиниках Екатеринбурга началась бесплатная вакцинация от гриппа

Происшествия

А в Свердловской области увеличилась заболеваемость коклюшем

В поликлиниках Екатеринбурга началась бесплатная вакцинация от гриппа
Цитата из к/ф «Кавказская пленница, или новые приключения Шурика». реж Леонид Гайдай. 1966. СССР
Вакцинация

Екатеринбург, 19 ноября 2018, 15:17 — REGNUM  В Екатеринбурге желающие привиться против гриппа горожане могут сделать это бесплатно в поликлинике по месту жительства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городской администрации.

В медицинские учреждения поступила вакцина против гриппа «Совигрипп» и специалисты рекомендуют прививаться тем, кто страдает хроническими заболеваниями, так как грипп опасен осложнениями.

«Руководители предприятий, учреждений и организаций для решения вопроса о бесплатной вакцинации своих сотрудников с выездом прививочных бригад должны будут обратиться в территориальные лечебно-профилактические учреждения по месту расположения», — уточнили в пресс-службе мэрии.

Отметим, что вопрос увеличения финансирования на вакцинацию против инфекционных заболеваний рассматривался на согласительной комиссии по бюджету 2019 года Свердловской области. С таким предложением выступил заместитель главы регионального управления Роспотребнадзора Андрей Юровских, который сообщил, что еженедельно в Свердловской области фиксируется порядка 40 случаев заболевания коклюшем, тогда как в 2008 году такое количество случаев заболевания фиксировалось за весь год, сообщает интернет-издание «Новый день».

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Вакцинация
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