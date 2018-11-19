В поликлиниках Екатеринбурга началась бесплатная вакцинация от гриппа

Екатеринбург, , 15:17 — REGNUM В Екатеринбурге желающие привиться против гриппа горожане могут сделать это бесплатно в поликлинике по месту жительства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городской администрации.

В медицинские учреждения поступила вакцина против гриппа «Совигрипп» и специалисты рекомендуют прививаться тем, кто страдает хроническими заболеваниями, так как грипп опасен осложнениями.

«Руководители предприятий, учреждений и организаций для решения вопроса о бесплатной вакцинации своих сотрудников с выездом прививочных бригад должны будут обратиться в территориальные лечебно-профилактические учреждения по месту расположения», — уточнили в пресс-службе мэрии.

Отметим, что вопрос увеличения финансирования на вакцинацию против инфекционных заболеваний рассматривался на согласительной комиссии по бюджету 2019 года Свердловской области. С таким предложением выступил заместитель главы регионального управления Роспотребнадзора Андрей Юровских, который сообщил, что еженедельно в Свердловской области фиксируется порядка 40 случаев заболевания коклюшем, тогда как в 2008 году такое количество случаев заболевания фиксировалось за весь год, сообщает интернет-издание «Новый день».