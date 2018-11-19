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В Перми закрывают потенциально опасный караоке-клуб

Происшествия

В развлекательном заведении выявлены нарушения требований пожарной безопасности

Пермь, 19 ноября 2018, 15:02 — REGNUM  В Перми прокуратура потребовала через суд приостановки деятельности караоке-клуба. Причиной для такой меры стали выявленные нарушения пожарных требований, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевой прокуратуре.

Претензии надзорного органа, в частности, касаются эвакуационных выходов, отсутствия противопожарной перегородки между залом и кухней, а также проектной документации на автоматическую установку пожарной сигнализации.

В суд направлен иск, где от клуба требуют устранить недостатки, а до их устранения приостановить деятельность. Пока судебная инстанция не вынесла решение, прокуратура настаивает на временном закрытии заведения. Это ходатайство удовлетворено, и сейчас судебные приставы выполняют работу по приостановке деятельности караоке-клуба.

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