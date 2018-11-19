В Перми закрывают потенциально опасный караоке-клуб

Пермь, , 15:02 — REGNUM В Перми прокуратура потребовала через суд приостановки деятельности караоке-клуба. Причиной для такой меры стали выявленные нарушения пожарных требований, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевой прокуратуре.

Претензии надзорного органа, в частности, касаются эвакуационных выходов, отсутствия противопожарной перегородки между залом и кухней, а также проектной документации на автоматическую установку пожарной сигнализации.

В суд направлен иск, где от клуба требуют устранить недостатки, а до их устранения приостановить деятельность. Пока судебная инстанция не вынесла решение, прокуратура настаивает на временном закрытии заведения. Это ходатайство удовлетворено, и сейчас судебные приставы выполняют работу по приостановке деятельности караоке-клуба.