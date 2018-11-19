Пожар уничтожил частный дом в Карачаево-Черкесии, есть пострадавшие

Карачаевск, Карачаево-Черкесия, , 14:24 — REGNUM В Карачаево-Черкесии произошел пожар в частном доме, при котором пострадали несколько человек. Инцидент случился в ночь на 18 ноября в городе Карачаевске. Огнем было полностью уничтожено домовладение по улице Левобережная, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС.

В ведомстве не уточнили количество пострадавших и их состояние, сообщив лишь, что дом сгорел дотла. В настоящее время устанавливаются причины пожара и материальный ущерб.

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Стоит отметить, что глава МЧС РФ Евгений Зиничев в ходе селекторного совещания 19 ноября сообщил, что в России в 2018 году произошло более 110 тыс. пожаров, при которых погибло 311 детей. По сравнению с 2017 годом случаи гибели детей в результате пожаров участились почти на 20%.

Напомним, в 2017 году на территории Карачаево-Черкесии произошло 198 пожаров, что на шесть меньше, чем в 2016 году. Однако число погибших в них составило девять человек, в то время, как годом ранее погибли в огне три человека.