Мантуров рассказал о судьбе затонувшего под Мурманском плавучего дока

Москва, , 14:12 — REGNUM Затонувший при ремонте авианосца «Адмирал Кузнецов» плавучий док ПД-50 в Мурманской области будут поднимать, заявил 19 ноября журналистам министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

По его словам, док будет подниматься на поверхность, поскольку иначе будет нарушен режим доступа в гавань для работы 82-го завода.

«Другой вопрос — каким способом и в какой период», — заявил Мантуров, добавив, что инцидент с доком не повлияет на сроки ремонта авианосца.

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Напомним, ПД-50 затонул в посёлке Росляково Мурманской области при выходе из него тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов». При этом очевидцы сообщили, что ПД-50 затонул после упавших на него двух башенных кранов.

В результате ЧП погиб один человек, трое пострадали. Ещё один человек пропал без вести. Его поиски продолжаются по настоящее время.