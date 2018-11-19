В ходе демонстраций в Гаити погибли шестеро человек

Порт-о-Пренс, , 13:46 — REGNUM Шестеро человек погибли, еще по меньшей мере пятеро получили ранения 18 ноября в ходе демонстраций в Гаити, сообщает американское агентство Associated Press.

Причиной столкновений стала информация, согласно которой ряд чиновников страны получал незаконную прибыль от проекта Petrocaribe. В его рамках Венесуэла поставляет нефть по льготным ценам в страны Карибского бассейна и Центральной Америки на льготных условиях.

Несколько тысяч граждан страны прошли маршем 18 ноября по столице страны до президентской администрации с призывом начать расследование. Столкновения с полицией начались, после того как протестующие стали блокировать улицы и поджигать крышки.