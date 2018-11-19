Волгоградские риелторы заработали на вымышленных квартирах 5 млн рублей

Волгоград, , 13:43 — REGNUM В Волгограда задержана группа лжериелторов, которые сдавали людям несуществующие квартиры и заработали на этом более 5 млн рублей. Как сообщила 19 ноября пресс-служба УМВД России по Волгоградской области, в отношении четырех жительниц региона возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

В марте 2016 года женщины в возрасте от 25 до 29 лет арендовали офисы в Волгограде и начали публиковать на сайтах объявления о сдаче квартир и комнат. Все объявления и фотографии не имели отношения к реальным квартирам. Клиентам, которые интересовались арендой, девушки сначала представлялись собственниками, а после, когда дело доходило до подписания договоров, рассказывали, что на самом деле лишь представляют интересы владельцев. Мошенницы предлагали клиентам подписать договоры и оплатить 50% от стоимости аренды квартиры. После этого они оставляли координаты лжевладельца, которым выступал кто-то из родственников мошенниц. Однако «собственник» все время откладывал встречу и передачу ключей.

«Почувствовавшие себя обманутыми, клиенты вновь возвращались в офис риелторского агентства и писали претензию. Однако деньги им не возвращались. Подписанные ими договоры, которые клиенты зачастую не читали, оказывались лишь документами об оказании информационных услуг», — говорится в сообщении пресс-службы.

В рамках расследования уголовного дела полицейские изъяли в офисе более 300 фиктивных договоров, которые были заключены всего за полгода — с июня по ноябрь 2018 года. Остальные документы злоумышленницы успели уничтожить.