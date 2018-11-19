Учебный самолёт разбился в Турции

Башкарджи, Турция, , 13:22 — REGNUM В Турции потерпел крушение учебный самолёт. Инцидент произошёл сегодня, 19 ноября, в провинции Денизли на юго-западе страны. Воздушное судно рухнуло неподалеку от населенного пункта Башкарджи, сообщает CNN Turk.

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Данные о пострадавших и погибших уточняются. В настоящее время на место катастрофы направлены экстренные службы, начата поисково-спасательная операция.

Причина падения самолёта пока неизвестна.

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Как сообщало ИА REGNUM, в середине ноября 2018 года на авиабазе Лафлин в американском штате Техас разбился учебный самолёт. Один пилот погиб, а другой госпитализирован.