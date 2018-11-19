Фламинго едва не погиб, замёрзнув на лету в Кузбассе

Кемерово, , 13:20 — REGNUM В Кемеровской области раненый фламинго замёрз в полёте и упал под колёса автомобиля в Новокузнецком районе. Фото птицы появилось сегодня, 19 ноября, в сети интернет.

Фламинго получил только ушибы. Его подобрали и отогрели в ванной обычной квартиры. Сейчас птица находится на станции юных натуралистов Новокузнецка и, как передают «Вести Кузбасс», отличается хорошим аппетитом.

Спасённого фламинго планируют поселить в заповеднике Кузнецкий Алатау.

Что касается причин ЧП, специалисты предполагают, что птица, скорее всего, отбилась от стаи и ослабла. Из-за затяжной и тёплой осени мог произойти миграционный сбой, сообщает «Московский комсомолец Кузбасс».

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в ноябре 2018 года стало известно, что в Кемеровской области спасли кудрявого пеликана. Птицу обнаружили на реке Алчедат местные жители.

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А недавно трёх отбившихся от стаи краснокнижных кудрявых пеликанов спасли и в Алтайском крае. Они перелетали к месту зимовки и сбились с курса. Птиц привезли из Угловского района в Барнаул, сообщает официальный сайт Алтайского края. Всего в столице края на передержке до весны находятся десять особей: шесть пеликанов были спасены в Алейском районе, три — с юга края, одного привезли из Кемеровской области.