В Приангарье скрывают массовое заболевание детей пневмонией?

Иркутск, , 13:14 — REGNUM Роспотребнадзор зафиксировал значительное (по сравнению с 2017 годом) увеличение заболеваемости пневмонией в посёлке Жигалово Иркутской области. Об этом сегодня, 19 ноября, сообщает сайт регионального управления ведомства.

«Всего предварительный диагноз внебольничной пневмонии выставлен 12 заболевшим, из них 10 — дети до 18 лет. При медицинском осмотре пациентов бригадой специалистов Министерства здравоохранения Иркутской области диагноз подтвержден у восьми пациентов, в том числе у шести детей и двоих взрослых», — отмечается в официальном сообщении.

Между тем в социальных сетях сегодня, 19 ноября, появилась информация о том, что в региональном минздраве пытаются скрыть факт масштабной эпидемии, поскольку острой вирусной инфекцией, переходящей в пневмонию, поражены около 100 детей, проживающих в Жигалово.

«По состоянию на 16 ноября госпитализировано свыше 40 детей в возрасте от 3 месяцев до 12 лет. Из них 30 находится в Жигаловской ЦРБ, 10 отправлены санитарной авиацией в Иркутск. Один ребенок скончался», — отмечается в группе Babr24.

По данным анонимного источника иркутских коллег, региональный министр здравоохранения Олег Ярошенко в устной форме настрого запретил главному врачу больницы Александру Тарасову сообщать об эпидемии в федеральное надзорное ведомство.