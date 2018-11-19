В Югре у пенсионерки похитили более 1,6 млн рублей

Югорск, Югра, , 13:03 — REGNUM Сотрудники полиции разыскивают мошенников, которые похитили у жительницы Югорска в ХМАО более 1,6 млн рублей, сообщает 19 ноября пресс-службе регионального главного управления МВД РФ.

По данным ведомства, женщине позвонила неизвестная, которая представилась сотрудницей компании «Коен-коен-Трейд» и предложила в качестве дополнительного заработка вложить деньги под процент.

Женщина перевела 10 тыс. рублей, после чего ее попросили дополнительно отправить еще 100 тыс. Поскольку данной суммы у пенсионерки не было, она сняла 550 тыс. рублей, которые достались от продажи квартиры, и перевела на счет фирмы.

«Однако спустя несколько дней горожанке позвонили и вновь предложили осуществить вклад. Таким образом под различными предлогами мошенники похитили у потерпевшей более 1,6 млн рублей, а когда накопления закончились, предложили взять кредит», — говорится в сообщении.

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Сотрудники банка, куда обратилась пострадавшая, порекомендовали ей обратиться в полицию, только после часовой беседы с правоохранителями женщина поняла, что попалась на уловки злоумышленников.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). В настоящее время сотрудники полиции разыскивают злоумышленников.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее у пенсионерки из ямальского города Ноябрьска телефонные мошенники украли без малого миллион рублей. Женщина получила СМС-сообщение о том, что с её банковской карты совершена покупка на сумму около 14 тыс. рублей. Она перезвонила по указанному номеру. Ей ответил якобы сотрудник банка. Для «отмены операции», она сообщила ему номер банковской карты, а также CVV-коды. После этого с её карты исчезли 980 тыс. рублей.

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