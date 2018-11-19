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Новосибирские энергетики объяснили отключение света в 36 населенных пунктах

Происшествия

Без света остались 45 социально-значимых учреждения и объектов жизнеобеспечения

Новосибирск, 19 ноября 2018, 12:50 — REGNUM  Одной из частых причин аварийного отключения электроснабжения в населенных пунктах Новосибирской области является несанкционированное проведение работ в охранной зоне высоковольтных ЛЭП, сообщает 19 ноября пресс-служба компании «Региональные электрические сети».

«Только за последние 2 месяца произошло сразу несколько аварийных отключений по причине нарушения правил безопасного проведения работ в охранных зонах воздушных линий электропередачи», — говорится в сообщении.

Так, 18 октября в Новосибирском районе грузовик при производстве дорожных работ задел кузовом провод воздушной линии электропередачи напряжением 35 кВ. В результате произошёл обрыв одного из проводов ЛЭП, что стало причиной аварийного отключения электроснабжения 36 населенных пунктов, 45 социально-значимых учреждений и объектов жизнеобеспечения, в том числе четырёх медицинских учреждений.

В компании призвали соблюдать требования постановления правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160 и обращаться за получением согласования осуществления действий в пределах охранных зон воздушных и кабельных линий электропередачи.

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