В Югре семилетний ребёнок сбросил брата с эскалатора

Нягань, Югра, , 13:00 — REGNUM В Югре следствие проверяет видеозапись, распространённую в социальных сетях, на которой один маленький ребёнок бросает с эскалатора вниз тележку с находящимся в ней другим малолетним. Тележка перевернулась и ребенок, который в ней находился, ударился головой, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

Установлено, что инцидент произошёл в торговом центре югорского города Нягани 12 ноября 2018 года. Два брата пяти и семи лет пришли в торговый центр вместе с отцом. На данный момент известно, что ЧП случилось, когда мужчина расплачивался на кассе. Пятилетний мальчик получил травму головы, проходит амбулаторное лечение.

Следствием устанавливаются причины и условия, которые способствовали травмированию малолетнего ребенка. Опрашиваются очевидцы и работники торгового центра. Также проверяются действия персонала ТЦ и условия проживания детей в семье.