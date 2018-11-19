Блокадную надпись об артобстреле на Невском проспекте закрасили вандалы

Санкт-Петербург, , 12:32 — REGNUM Неизвестные злоумышленники закрасили надпись на доме 14 по Невскому проспекту, хранящую память о трагических днях блокады. Как выяснилось, вандалы покусились на память уже во второй раз за неделю. О случившемся уведомили полицию.

Как сообщает 19 ноября интернет-газета «Фонтанка», в настоящее время надпись от чужеродной краски с помощью растворителя оттер сотрудник расположенной рядом школы, однако испорченной мемориальной табличке потребуется восстановление.

«Директор школы обратилась в полицию с просьбой разобраться и привлечь вандалов к ответственности», — отмечает издание.

В администрации Центрального района отметили, что вандалы портят памятную надпись второй раз за неделю.

Надписи «Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна» появились на домах в блокадном Ленинграде в 1943 году. Такие надписи должны были помочь ленинградцам добраться живыми до бомбоубежища при артиллерийском налёте.

К настоящему времени в городе осталось всего три места, где сохранены эти надписи: на Невском проспекте, на 22-й линии Васильевского острова, на Лесном проспекте. Рядом с ними установлены мемориальные таблички и оборудовано место для возложения цветов. У таблички на Невском 9 мая, 2 июня и 8 сентября всегда возлагают цветы и венки в присутствии первых лиц города.

Как сообщало ИА REGNUM, табличка на одном из зданий Санкт-Петербургского государственного университета, напоминавшая о тяжелом времени блокады Ленинграда, была украдена неизвестными злоумышленниками в сентябре 2018 года. Руководство СПбГУ тогда обратилось в полицию и к возможным очевидцам акта вандализма.

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Напомним, блокада Ленинграда — обстрелы, бомбежки, голод — унесла жизни, по разным оценкам, от 640 тысяч до миллиона советских граждан.