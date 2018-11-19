Гибелью семьи на снегоходе в Югре занимается следствие

Ханты-Мансийск, , 12:27 — REGNUM По факту гибели трёх взрослых и одного ребёнка, ушедших под лёд на снегоходе на реке Корлики, в Югре проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

По предварительным данным, супружеская пара из Нижневартовского района, их четырехлетний ребенок и родственница 1967 года рождения отправились на снегоходе из села Корлики на стойбище. До места назначения семья не доехала, на связь с родственниками и знакомыми не вышла.

В реке, недалеко от стойбища, была обнаружена полынья. Водолазы «Центроспас-Югория», обследовав её, обнаружили и подняли из водоема снегоход и нарты, в которых находилось тело четырёхлетнего ребенка. Поиски остальных — 1967, 1986 и 1992 годов рождения — продолжаются.

В ГУ МЧС по ХМАО напоминают, что нахождение на льду водоёмов в период ледостава является большим риском.

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