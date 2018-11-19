Бухгалтер лицея в Северной Осетии похитила миллион рублей у государства

Владикавказ, , 12:07 — REGNUM В Северной Осетии оказалась под следствием главный бухгалтер-рецидивист — сотрудница республиканского физико-математического лицея-интерната. Ее обвиняют в хищении миллиона рублей, сообщили ИА REGNUM 19 ноября в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Денежные средства в размере свыше 3,8 млн рублей предназначались для выплаты заработной платы и для расчета за хозяйственные нужды. Сумма была перечислена с 16 апреля по 15 августа 2018 года на банковскую карту лицея. Однако на названные цели из нее пошло лишь 2,8 млн рублей. Остальную сумму присвоила себе главный бухгалтер.

Как отметили в следкоме, злоумышленница до этого уже имела судимость. В настоящее время в отношении нее возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Присвоение или растрата».

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Напомним, на днях в Дагестане стал фигурантом уголовного дела директор школы в Кизлярском районе. Он присвоил себе премии учителей в размере 196 тысяч рублей. ранее был уволен и попал под статью директор одной из школ Цунтинского района Дагестана. В течение двух лет он получал зарплаты за несуществующих в штате работников. Сумма похищенного составила 280 тысяч рублей.

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