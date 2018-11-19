СК РФ проверит клинику, где при ринопластике пациентке пробили череп

Москва, , 12:02 — REGNUM В Москве Главное следственного управления Следственного комитета России начало доследственную проверку одной из частных столичных клиник, занимающихся пластической хирургией. Проверка пройдет по факту причинения тяжёлого вреда здоровью пациентке клиники, сообщается на сайте СК РФ по городу Москве.

По данным следственного управления, в клинике на юге Москвы во время операции по исправлению формы носа (ринопластике) хирурги пробили девушке череп. У пациентки открылось сильное кровотечение. После чего с переломом основания черепа она была госпитализирована в больницу.

Следователям предстоит выясниться все обстоятельства ЧП в медучреждении. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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Как сообщало ИА REGNUM, вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила Росздравнадзору провести проверки в клиниках пластической хирурги. По её словам, за последнее время в этих клиниках участилось количество летальных случаев. Так, только с сначала 2018 года при пластических операциях погибли шесть пациенток.

Развитие сюжета: Пациентка из Москвы оказалась не единственной жертвой пластического хирурга