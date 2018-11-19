Понедельник, 19 Ноября 2018 года
12:31:15 МСК

Сотрудники ФСБ задержали в Крыму главу предприятия Росатома

Происшествия

Взятка в размере 2,5 млн рублей предназначалась должностному лицу ФСБ РФ в обмен на содействие в получение контрактов

Симферополь, 19 ноября 2018, 11:53 — REGNUM  Гендиректор и один из сотрудников АО «Научно-производственный комплекс «Дедал» (предприятие Росатома) были задержаны в Симферополе при передаче взятки. Об этом сообщили в Пограничном управлении ФСБ России по Крыму.

Отмечается, что взятка в размере 2,5 млн рублей предназначалась должностному лицу ФСБ РФ в обмен на содействие в получение контрактов на оборудование охранных система на границе.

«Операция по задержанию взяткодателей проводилась сотрудниками подразделений собственной безопасности ФСБ России во взаимодействии со следователями Главного следственного управления СКР по республике», — цитирует ИА «Крыминформ» сообщение ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября был помещен под арест вице-премьер Крыма Виталий Нахлупин, обвиняемый в получении взятки. В отношении чиновника возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК России «Получение взятки в особо крупном размере».

Читайте также: Аксёнов попросил ФСБ вернуть выданные на поимку взяточников деньги

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Коррупция и борьба с ней
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить