В Калужской области водитель сбил на переходе 11-летнего ребёнка и скрылся

Калуга, , 11:53 — REGNUM В Калужской области вечером 18 ноября 2018 года на 105 км автодороги А-130 «Москва-Малоярославец-Рославль» неустановленный водитель совершил наезд на 11-летнего мальчика, который переходил проезжую часть дороги по регулируемом пешеходному переходу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в отделение пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД УМВД России по Калужской области.

В результате ДТП ребенок получил травмы различной степени тяжести. Водитель скрылся с места ДТП. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

По данным регионального ГИБДД в период с 16 по 18 ноября 20 198 года на территории Калужской области в 11 дорожно-транспортных происшествиях постирало 15 человек, из них четверо погибли.

Напомним, ситуация с обеспечением безопасного движения пешеходов в Калужской области характеризуется как сложная. В первую очередь это касается Калуги и Обнинска, а также Боровского, Жуковского, Козельского, Малоярославецкого и Людиновского районов, на территории которых отмечен рост ДТП с участием пешеходов.

Так, в 2017 году зарегистрировано 475 наездов на граждан. На пешеходных переходах произошло 201 дорожное происшествие. В частности, количество ДТП с участием детей выросло на 34% до 82 случаев, в которых получили ранения 90 детей.