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В Ростов-на-Дону не пропустили 42 тонны мазута из Италии

Происшествия

Предотвращённый экономический ущерб государству превысил 600 тыс. рублей

В Ростов-на-Дону не пропустили 42 тонны мазута из Италии
Иван Шилов © ИА REGNUM
Нефтепродукты

Ростов-на-Дону, 19 ноября 2018, 11:46 — REGNUM  В Ростовской области пересечён нелегальный ввоз крупной партии мазута по недостоверному декларированию. На судне, прибывшего в ростовский порт из Италии, сотрудники пограничного управления ФСБ и представители Южного таможенного управления обнаружили 42 тонны ГСМ.

Как сообщают региональные интернет-издания со ссылкой на сообщение ведомства, предотвращённый экономический ущерб государству превысил 600 тыс. рублей. Топливо изъято и передано в таможню.

Не исключено, что в отношении капитана будет возбуждено дело об административном правонарушении по статье КоАП РФ «Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров». Санкции предусматривают не только конфискацию груза, но и выплату административного штрафа в размере его двукратной стоимости.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в Ростове-на-Дону была предотвращена незаконная реализация санкционных продуктов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростов-на-Дону пресекли торговлю санкционными продуктами из стран ЕС

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