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Снегоход подо льдом в Югре: четверо погибших, найден ребёнок

Происшествия

Поиски трёх утонувших продолжаются

Ханты-Мансийск, 19 ноября 2018, 11:28 — REGNUM  В Нижневартовском районе Югры на реке Корлики на снегоходе провалились под лёд четыре человека. Из утонувших найдено лишь тело четырёхлетнего ребёнка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе «Центроспас-Югория».

Трагедия произошла 16 ноября 2018 года. Лишь 18 ноября было найдено тело 4-летнего ребёнка. Поиски утонувших 1967, 1986 и 1992 годов рождения продолжаются.

По сообщению спасателей «Центроспас-Югория», ледостав в регионе продолжится до декабря, но уже 25 октября зональный поисково-спасательный отряд выезжал в район сельского поселения Саранпауль, где снегоход провалился в ручей Кулимья. Потерпевших мужчин 1956 и 1986 годов рождения спасатели обнаружили в удовлетворительном состоянии.

Читайте развитие сюжета: Гибелью семьи на снегоходе в Югре занимается следствие

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Происшествия на воде
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