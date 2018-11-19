Ульяновского полицейского подозревают в смертельном ДТП

Ульяновск, , 10:52 — REGNUM В Ульяновской области выясняют обстоятельства аварии с участием полицейского. Его подозревают в нарушении правил дорожного движения, которые привели к гибели человека, сообщает региональное следственное управления СКР.

Авария произошла вечером 16 ноября 2018 года в Ульяновске. Фигурантом уголовного дела стал оперуполномоченный УМВД РФ по Ульяновской области.

«По данным следствия, подозреваемый управлял автомобилем марки ВАЗ-2170, не справился с управлением и совершил наезд на 38-летнего пешехода на улице Полбина, в результате чего последний скончался», — говорится в сообщении.

В отношении полицейского возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека»). Решается вопрос об избрании меры пресечения, допрашиваются очевидцы аварии. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, ранее в Ульяновске было возбуждено уголовное дело по факту аварии с участием маршрутки, в которой пострадали семь человек. ДТП произошло 14 ноября. По предварительным, водитель автобуса нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и совершил наезд на стоящий автомобиль «Скания». Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

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