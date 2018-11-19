Вице-спикер заксобрания Красноярского края оставил предсмертные записки

Красноярск, , 10:46 — REGNUM Скоропостижно ушедший из жизни вице-спикер законодательного собрания Красноярского края Алексей Клешко оставил несколько предсмертных записок. Они были обнаружены следователями в квартире и кабинете погибшего.

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Их содержание не разглашается. Следователи предполагает, что парламентарий добровольно расстался с жизнью. Как уточнили в главном следственном управлении СК по региону, в настоящее время ведётся опрос соседей, обстоятельства трагедии устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, о трагической гибели заместителя председателя законодательного собрания Красноярского края Алексея Клешко стало известно 19 ноября. Его тело было обнаружено возле дома, где проживал депутат, на улице Декабристов В Красноярске. По предварительной информации правоохранительных органов, причиной смерти стало падение с высоты.

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