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Вице-спикер заксобрания Красноярского края оставил предсмертные записки

Происшествия

Их содержание не разглашается

Вице-спикер заксобрания Красноярского края оставил предсмертные записки
Цитата из х/ф «Прикосновение». Реж. Альберт Мкртчян. 1992. Россия
Предсмертная записка

Красноярск, 19 ноября 2018, 10:46 — REGNUM  Скоропостижно ушедший из жизни вице-спикер законодательного собрания Красноярского края Алексей Клешко оставил несколько предсмертных записок. Они были обнаружены следователями в квартире и кабинете погибшего.

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Их содержание не разглашается. Следователи предполагает, что парламентарий добровольно расстался с жизнью. Как уточнили в главном следственном управлении СК по региону, в настоящее время ведётся опрос соседей, обстоятельства трагедии устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, о трагической гибели заместителя председателя законодательного собрания Красноярского края Алексея Клешко стало известно 19 ноября. Его тело было обнаружено возле дома, где проживал депутат, на улице Декабристов В Красноярске. По предварительной информации правоохранительных органов, причиной смерти стало падение с высоты.

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