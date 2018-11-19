Авария на газопроводе оставила без тепла ростовчан

Ростов-на-Дону, , 10:44 — REGNUM Авария на газопроводе в Ростове-на-Дону оставила без тепла несколько тысяч ростовчан. Голубого топлива нет в микрорайоне «Суворовский», в котором проживает более 20 тыс. человек, а также семи прилегающих садоводческих товариществах.

«Газоснабжение было прервано в результате повреждения, которое произошло во время проведения буровых работ без согласования сторонней организацией (бурили скважины под опоры освещения). Поврежден подземный распределительный газопровод с выходом газа», — уточнили в пресс-службе компании «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону».

Специалисты восстанавливают повреждённый газопровод.

ИА REGNUM напоминает, что в начале ноября почти 1,5 тыс. жителей Ростовской области остались без голубого топлива из-за аварии на газопроводе. Инцидент произошёл в Сальском районе.

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