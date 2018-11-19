Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом в Саратовской области

Саратов, , 10:30 — REGNUM В результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса в Саратовской области пострадали шесть человек, сообщили 19 ноября в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

По данным ведомства, ДТП произошло 19 ноября около 07:30 по местному времени (06:30 мск) в городе Ртищево, где вахтовый автобус ПАЗ не смог подняться в гору, начал движение задним ходом и опрокинулся.

В результате происшествия водитель транспортного средства, а также четыре пассажиры были госпитализированы, еще одна пассажирка позже обратилась за медицинской помощью, уточняет РИА Новости.

В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Саратовской области в районе поселка Озинки на железнодорожном переезде столкнулись пассажирский автобус и грузовой поезд, погибли пять человек. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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