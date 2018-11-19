Понедельник, 19 Ноября 2018 года
10:59:09 МСК

Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом в Саратовской области

Происшествия

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются

Саратов, 19 ноября 2018, 10:30 — REGNUM  В результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса в Саратовской области пострадали шесть человек, сообщили 19 ноября в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

По данным ведомства, ДТП произошло 19 ноября около 07:30 по местному времени (06:30 мск) в городе Ртищево, где вахтовый автобус ПАЗ не смог подняться в гору, начал движение задним ходом и опрокинулся.

В результате происшествия водитель транспортного средства, а также четыре пассажиры были госпитализированы, еще одна пассажирка позже обратилась за медицинской помощью, уточняет РИА Новости.

В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Саратовской области в районе поселка Озинки на железнодорожном переезде столкнулись пассажирский автобус и грузовой поезд, погибли пять человек. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Читайте также: По факту ДТП с автобусом и поездом в Саратовской области возбуждено дело

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Аварии пассажирского автотранспорта
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить