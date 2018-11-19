Понедельник, 19 Ноября 2018 года
10:57:34 МСК

Четыре человека погибли на пожаре в Ростовской области

Происшествия

Жертвами огня стали дети

Четыре человека погибли на пожаре в Ростовской области
Falkenpost
Огонь

Шахты, Ростовская область, 19 ноября 2018, 10:29 — REGNUM  В Ростовской области произошёл смертельный пожар. По информации регионального МЧС, огонь вспыхнул в частном доме в городе Шахты.

Читайте также: В Ростовской области при пожаре погибли женщина с тремя детьми

Сообщение о возгорании в одноэтажном здании по проспекту Победы Революции поступило в 23:13 18 ноября. Справиться с огнем пожарным удалось менее чем за полчаса. А уже к полуночи пожар был полностью потушен.

Однако без жертв не обошлось. На месте происшествия были обнаружены тела двух мужчин, женщины и ребёнка. Их личности устанавливаются. По другим данным, среди погибших — двое детей.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи. Начата доследственная проверка. Причины возгорания устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, ещё один страшный пожар произошёл в Ростовской области 16 ноября. Нахуторе Рябичев Волгодонского района загорелся один из частных домов. В результате погибли мать с тремя маленькими детьми.

Читайте ранее в этом сюжете: Два человека погибли при пожаре в Ростове-на-Дону

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Пожары в жилых домах
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить